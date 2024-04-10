Bursa'da bir çocuk 5. kattan düştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmanda 5'inci kattan düşerek ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da bir çocuk 5. kattan düştü
Bursa'da bir çocuk 5. kattan düştü
Editör: Uğur Çam

Çırpan Mahallesi 1. Altıparmak Sokağı'ndaki binanın 5'inci katında bulunan evin penceresinden dışarıyı seyreden yabancı uyruklu kız çocuğu N.Y. (7), dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bursa # bursa # osmangazi
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