Büyükçekmece'nin 2050 Vizyonu Duyuruldu
Büyükçekmece'nin 2050 yılı vizyonu planlandı. 16 üniversiteden bilim insanlarının 18 aylık çalışmasının sonucu, düzenlenen bir çalıştayla kamuoyuna duyuruldu.
16 üniversiteden 39 bilim insanı bir araya geldi, çalıştay düzenledi. Çalıştayda İstanbul Büyükçekmece'nin 30 yıllık planı hazırlandı.
"Gelecek Sizinle Gelecek” sloganıyla yapılan çalıştayın hazırlıkları 2 yıl önce başladı. Projenin “Sonuç Bildirgesi” düzenlenen toplantıyla duyuruldu.
Yapılan konuşmalarda Büyükçekmece 2050 Vizyon Projesi’nin amacı, hedefi ve gelecek nesiller açısından önemi değerlendirildi.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 2050 Büyükçekmece Vizyonu’nun 18 aylık bir çalışma ile şekillendiğini belirtti.