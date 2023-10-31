Çanakkale'de Kendisini "MİT Personeli" Olarak Tanıtan Şahıs Yakalandı

Çanakkale'de kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıttığı öne sürülen zanlı "Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" şüphesiyle gözaltına alındı.

Çanakkale'de Kendisini "MİT Personeli" Olarak Tanıtan Şahıs Yakalandı
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı iş yerlerine ve kurumlara giderek MİT personeli olduğunu, soruşturma yapmak için geldiğini söyleyen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kişinin E.S. (21) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı evine düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Evde yapılan aramada, kurusıkı tabanca ve iki adet sahte MİT kimlik kartı ele geçirildi. "Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" iddiasıyla gözaltına alınan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# çanakkale # MİT
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