Çiğ süte zam geliyor. Ulusal Süt Konseyi 1 Mayıs'tan itibaren çiğ sütün litre fiyatının 14 lira 65 liraya yükseleceğini duyurdu. Üretici artan maliyetler karşısında yapılan zammın yetersiz olacağını söylerken, zammın süt ve süt ürünlerine artışı sofralarımızı da etkileyecek. Tezgahta süt ürünlerine en az 30 lira zam gelmesi bekleniyor.



Çiğ süte yüzde 8.5 zam yolda. 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere çiğ sütün litre fiyatı 13 lira 50 kuruştan, 14 lira 65 kuruşa yükselecek.



Süt üreticisi ise girdi maliyetleri düşürülmeden yapılan zammın yetersiz olduğunu vurguluyor.

Bir litre çiğ sütün maliyeti 14 lirayı aşıyor. Üreticiye yemi, mazotu, elektriği suyu... masraflar katlandıkça katlanıyor.