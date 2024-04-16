Bu uygulama çocuklar için tehlike saçıyor! Veliler dikkat!

Çocuklar için tehlike içeren uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Adı Simsimi... Çok şirin bir isim ancak uygulamada küçük yaştaki çocuklar cinsel içerikli mesajlara, tehdit ve şantajlara maruz bırakılabiliyor. Uzmanlar akıllı telefonlara kolayca indirilebilen SimSimi adlı uygulamaya karşı uyarıyor.

Simsimi 18 yaşın altındaki her çocuk için sakıncalı bir arkadaş edinme sitesi. Ancak, ne kadar masum görünse de bazı uygulamalar var ki çocukları kesinlikle uzak tutmanız gerekiyor. Onlardan biri de SimSimi.

Bilişim Uzmanı Osman Demircan bu konuda velileri uyardı. Çocuklar için tehlike içeren uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Arkadaş edinme sitesi olarak geçen SimSimi, kullanıcılarla konuşmak için yapay zeka teknolojisini kullanıyor.

Ardından sohbet alanından arkadaşlıklar ediniyor. Çocuklar için uygun olmayan diyaloglar içeriyor, hatta konum özelliği sayesinde ev adresine kadar öğrenilebiliyor.



Ulusal Kanala konuşan Bilişim Uzmanı Osman Demircan aileleri ve çocukları uyardı.



