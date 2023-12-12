CKD'den Anlamlı Konferans: Geçmişten Günümüze Orta Doğu Ve Doğu Akdeniz Stratejileri

Toplumun tüm kesimlerini her alanda Cumhuriyet değerleri ile buluşturan Cumhuriyet Kadınları Derneği Antalya'da anlamlı bir etkinlik düzenledi. 'Genç Cumhuriyet'in Ortadoğu-Doğu Akdeniz Politikası ve Günümüz' başlıklı konferansta dış siyasetin tarihi ve güncel gelişmeleri masaya yatırıldı.

CKD'den Anlamlı Konferans: Geçmişten Günümüze Orta Doğu Ve Doğu Akdeniz Stratejileri


Cumhuriyet Kadınları Derneği Kepez Özgürlük Şubesi, 'Genç Cumhuriyet'in Ortadoğu-Doğu Akdeniz Politikası ve Günümüz' başlıklı konferansta Antalyalıları biraraya getirdi.

Konferansta dış siyasetin tarihi ve güncel gelişmeleri ele alındı. USMER Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Duygu Yeniay, Türkiye'nin bölgedeki belirleyici rolüne dikkat çekti

Yeniay, Filistin'den Kıbrıs'a , bölgede emperyalist odaklı saldırılara karşı bütüncül çözüm ve stratejilere dikkat çekti.

Yaniay, bölge güvenliğinde ilkeli ve kararlı tutumun gereğine vurgu yaptı.

Tarihçi Yazar Suat Akgül, Atatürk'ün Ortadoğu ve Avrasya stratejilerini anlattı. Bugün de örnek alınması gereken olgulara değindi.

Akgül, güçlü devlet olmanın ön koşulunun güçlü orduya sahip olmak olduğunu belirtti. "Askeri okullar derhal açılmalı" dedi.

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# CKD # filistin # Kıbrıs
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