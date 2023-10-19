Cumhuriyet Kadınlarından 100. Yıl Paneli

Cumhuriyet Kadınlarının ev sahipliğinde "100. Yıl Buluşması Cumhuriyet Devrimi ve Kadın Paneli" düzenlendi. İzmir Müzesindeki panelin yöneticiliğini Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Doktor Tülin Oygür yaptı.

Panelin diğer katılımcıları Tiyatro ve Sinema sanatçısı Tomris Çetinel, Türkolog Doktor Adalet Ergenekon ve Sosyolog Profesör Doktor Atakan Hatipoğlu oldu. "Kadın sorunu" sanat, tarih ve sosyolojik açıdan masaya yatırıldı. Sanatçı Tomris Çetinel, kadının toplumdaki yeri ailede verilen eğitimle şekilleniyor dedi. Bilinçli anne vurgusu yaptı.

Kurtuluş savaşında cephede yer alan kadın haklarını kazandı diyen Profesör Doktor Atakan Hatipoğlu, kadın sorununda erkeğin kurtuluşu da kadının elinde dedi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Müzesinde "Cumhuriyetin İzleri" Fotoğraf Sergisi”ni de sanat severlerin ziyaretine açtı.