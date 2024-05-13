Devrilen vinç nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti

Aydın - Denizli Otoyolu Yenipazar Hamzabali Şantiyesi’nde saat 15.30 sıralarında yaşanan olaydan alınan bilgiye göre, viyadükte bulunan köprü üzerine hazır kolon taşıyan vinç bir işçinin üzerine devrildi. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından ismi öğrenilemeyen işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



