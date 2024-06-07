Türkiye, ABD'nin F-16 teklifini kabul etti

Türkiye, ABD'nin F16 satışına ilişkin teklif ve kabul metnini imzaladı. İki ülke yetkilileri şimdi de sözleşme hazırlığı için bir araya gelecek. En erken teslim tarihi olarak 2028 öngörülüyor.

Türkiye, ABD'nin F-16 teklifini kabul etti
Editör: Haber Merkezi
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Türkiye, F-16 alımı için ABD'den iletilen teklif ve kabul mektubu imzaladı. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptı.

Türkiye, ABD’den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve mevcut filonun yenilenmesi için de 79 adet F-16 modernizasyon kiti satın almayı planlıyordu. Ancak ABD yönetimi, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasını şart koşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Matthew Miller, "ABD, Türkiye ve NATO ittifakının güvenlik çıkarlarını destekleyecektir. Bu satışın sonuca ulaşması biraz zaman aldı” dedi.

Türkiye'nin kabul mektubunu imzalaması sözleşme anlamına gelmiyor. Mektup, ABD'nin sattığı silah veya ekipmanın fiyat ve tedarik şartlarının yer aldığı bir belge.

İki ülke arasında bazı görüşmelerin yapılması sözleşme ayrıntılarının konuşulması bekleniyor. F16'ların teslimi için en iyimser tarih 2028.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# türkiye # abd # F16
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