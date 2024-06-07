Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı geldi. Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak yağış bekleniyor.

Balıkesir, Bursa, Bilecik, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.