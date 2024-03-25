Dikkat! Çöl tozları Türkiye'ye taşınıyor

Sahra Çölü'nden Türkiye üzerine toz taşınımı süreci başlıyor. Bahar alerjisi olanlar mart sonu ile nisan ayı ortalarına kadar maskesiz gezmemeli.

Bu dönem çöl tozlarıyla beraber polenler de yoğun bir şekilde hava da yer alacak diyen Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Doğan Yaşar akciğer rahatsızlığı olan kişileri uyardı partikül tutucu maske kullanılmadı dedi.

Her yıl 2 milyar ton çöl tozu taşınıyor. Bu tozların zararı olduğu kadar yararı da fazla.

Profesör Yaşar doğanın gübresi olarak tanımladığı çöl tozlarının mart sonunda yağmurla beraber yer yüzeyine düşeceğini belirtti.