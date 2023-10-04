Diyarbakır'da Konut Sorunu Büyüyor

Diyarbakır'da konut krizi aldı başını gidiyor. Ne ilgilenen ne çözen var. 10 yıldır imar çalışması yapılmıyor. Belli noktalarda yapılsa da yeterli değil. Konut açının giderilmesi için acilen imar çalışması şart. Diyarbakır Emlakçılar Derneği Başkanı Mustafa Koç, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Maliyetlerin artığını söyledi.



Müteahhitler yönünü Mersin'e çevirdi. Banka kredi faiz oranlarının aşağı çekilmesi gerekiyor. Demir ve çimento fiyatlarında indirime gidilmesi gerekiyor. Diyarbakır Emlakçılar Derneği Başkanı, tarım alanlarından ziyade kıraç alanların imara açılmasını talep ediyor. Çözümü açıklayan Koç, zaman kaybedilmemesi gerektiği görüşünde.