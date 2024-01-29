Elektrik faturası ödemiyorlar! Bakın uygulama hangi şehirde başladı...

O şehirde Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi çerçevesinde yeni bir uygulama başlatıldı. Bu uygulama sayesinde oradaki insanlar Elektrik faturası ödemiyor.

Elektrik faturası ödemiyorlar! Bakın uygulama hangi şehirde başladı...
Elektrik faturası ödemiyorlar! Bakın uygulama hangi şehirde başladı...
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Bolu'da başlatılan bu uygulama sayesinde o köylerde yaşayan insanlar elektrik faturası ödemiyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2023 senesinde Bolu’da şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemi için 2 köyde çalışma başlatıldı. 2 köyde toplamda 9 haneye güneş enerjisi sisteminden elektrik üretimi temini için 630 bin lira kredi kullandırıldı. Bu kredilerin 126 bin TL'si hibe olarak verildi.

ELEKTRİK FATURASI ÖDEMİYORLAR

Elektrik faturası ödemiyorlar! Bakın uygulama hangi şehirde başladı... - Resim : 1

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, doğal kaynakları koruyan ve enerji tasarrufu sağlayan GES projesiyle orman köylüsünün kendi elektriğini üreterek giderlerini düşüreceğini, aynı zamanda hem ülke ekonomisine hem de çevrenin korunmasına katkı sağlanacağını ifade etti. Mahmut Şentürk, ayrıca ORKÖY projesi çerçevesinde 2023 senesinde olduğu gibi 2024 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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