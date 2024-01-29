Ticaret Bakanlığı personel alacak! En az lise mezunu...

Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacak. En az lise mezunu personel alımları hakkındaki şartlar burada yer alıyor. Alımlar ile Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, sözleşmeli destek personeli (şoför), sözleşmeli destek personeli (temizlik) ve sözleşmeli destek personeli (temizlik, basit bakım-onarım) olarak yapılacak.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALACAK

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre personel alımı başvuruları 1 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlıyor.

Ticaret Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı yapacak. Başvuru 1 Şubat 2024'te başlıyor.

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Teşkilatı: Merkez / Taşra / Döner Sermaye

Öğrenim Durumu: Ön Lisans

KPSS Puanı: P93

Cinsiyeti: ERKEK

Sayısı: 83

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Teşkilatı: Merkez

Öğrenim Durumu: Ön Lisans

KPSS Puanı: P93

Cinsiyeti: KADIN

Sayısı: 5

Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför)

Teşkilatı: Merkez / Taşra / Döner Sermaye

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim

KPSS Puanı: P94

Cinsiyeti: ERKEK

Sayısı: 110

Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik)

Teşkilatı: Merkez

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim

KPSS Puanı: P94

Cinsiyeti: KADIN

Sayısı: 30

Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik, Basit Bakım-Onarım)

Teşkilatı: Merkez / Döner Sermaye

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim

KPSS Puanı: P94

Cinsiyeti: ERKEK

Sayısı:100