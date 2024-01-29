Ticaret Bakanlığı personel alacak! En az lise mezunu...

Ticaret Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı yapacağını duyurdu. Peki başvurular ne zaman? Personel alım ayrıntıları ve başvuru tarihi için bakınız.

Ticaret Bakanlığı personel alacak! En az lise mezunu...
Ticaret Bakanlığı personel alacak! En az lise mezunu...
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Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacak. En az lise mezunu personel alımları hakkındaki şartlar burada yer alıyor. Alımlar ile  Sözleşmeli koruma ve  güvenlik görevlisi, sözleşmeli destek personeli (şoför), sözleşmeli destek personeli (temizlik) ve sözleşmeli destek personeli (temizlik, basit bakım-onarım) olarak yapılacak.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALACAK

Ticaret Bakanlığı personel alacak! En az lise mezunu... - Resim : 1

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre personel alımı başvuruları 1 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlıyor.

Ticaret Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı yapacak. Başvuru 1 Şubat 2024'te başlıyor.

Sözleşmeli Koruma ve  Güvenlik Görevlisi
Teşkilatı: Merkez / Taşra / Döner Sermaye
Öğrenim Durumu: Ön Lisans
KPSS Puanı: P93
Cinsiyeti: ERKEK
Sayısı: 83

Sözleşmeli Koruma ve  Güvenlik Görevlisi
Teşkilatı: Merkez
Öğrenim Durumu: Ön Lisans
KPSS Puanı: P93
Cinsiyeti: KADIN
Sayısı: 5

Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför)
Teşkilatı: Merkez / Taşra / Döner Sermaye
Öğrenim Durumu: Ortaöğretim
KPSS Puanı: P94
Cinsiyeti: ERKEK
Sayısı: 110

Ticaret Bakanlığı personel alacak! En az lise mezunu... - Resim : 2

Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik)
Teşkilatı: Merkez
Öğrenim Durumu: Ortaöğretim
KPSS Puanı: P94
Cinsiyeti: KADIN
Sayısı: 30

Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik, Basit Bakım-Onarım)
Teşkilatı: Merkez / Döner Sermaye
Öğrenim Durumu: Ortaöğretim
KPSS Puanı: P94
Cinsiyeti: ERKEK
Sayısı:100

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# ticaret bakanlığı
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