En Çok Hangi İlde Boşanma Yaşanıyor! İşte TÜİK'in Şaşırtan Boşanma İstatistikleri

TÜİK'in, 2022 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini dikkat çekti. Buna göre, 2021'de evlenen çiftlerin sayısı 563,140 iken, 2022'de bu sayı 574,358'e yükseldi. Bin nüfusa düşen evlenme oranını temsil eden kaba evlenme hızı ise 2022'de binde 6.76 olarak kaydedildi. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2021'de 175,779 iken, 2022'de 180,954'e yükseldi. Kaba boşanma hızı ise 2022'de binde 2.13 olarak kaydedildi.

İlk Evlenme Yaşı Yükseldi

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı, iki cinsiyette de arttı. Ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,2, kadınlarda 25,6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş oldu. Kaba evlenme hızı, binde 8,15 oran ile en yüksek Şanlıurfa'da kaydedildi. Oran, Kilis'te binde 8,14, Aksaray'da binde 7,88 oldu. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,69 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,88 ile Gümüşhane, binde 5,30 ile Kastamonu izledi.

Gelinlerin Yüzde 5 Damatların Yüzde 1,1'i Yabancı

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2022 yılında 6 bin 161 oldu. Toplam damatların yüzde 1,1'ini yabancılar oluştu. Yabancı gelinlerin sayısı, 28 bin 571 olarak kayda geçti. Toplam gelinlerin yüzde 5'i ise yabancılardan oluştu. Yabancı damatlar içinde yüzde 24,9 ile Alman damatlar, birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 20,5 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,7 ile Avusturyalı damatlar izledi. Yabancı gelinler içinde yüzde 13,2 ile Suriyeli gelinler, birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 11,1 ile Özbekistanlı gelinler ve yüzde 8,9 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

Boşanmaların Yüzde 32,7'si İlk 5 Yılda

Kaba boşanma hızının 2022 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,11 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,09 ile Uşak, binde 3,01 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,43 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,44 ile Hakkari, binde 0,51 ile Siirt izledi. Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2022 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 32,7'si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,6'sı ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 180 bin 592 çocuk velayete verildi. Çocukların velayetinin yüzde 75,7'si anneye, yüzde 24,3'ü babaya verildi.