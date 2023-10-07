Erzincan'da Yamaç Paraşütçüleri Yarıştı

Yamaç paraşütü branşı için önemli bir merkez olarak bilinen Erzincan'da Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması düzenlendi. 33 ilden 13'ü kadın toplam 71 sporcu katıldı. Sporcular, Ekşisu mesire alanından havalanarak belirlenen hedeflere inmek için mücadele etti.

Erzincan'da Yamaç Paraşütçüleri Yarıştı
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Erzincan'da Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması, büyük bir katılımla başladı. Ekşisu Mesire alanında gerçekleşen yarışmalara 33 farklı ilden gelen 71 sporcu katılıyor, bunlardan 13'ü kadın sporcular. Yamaç paraşütü için eşsiz bir deneyim sunan Erzincan'da sporcular becerilerini sergileme fırsatının yanı sıra, doğanın güzelliklerini keşfetme imkanı da buluyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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