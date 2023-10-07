Erzincan'da Yamaç Paraşütçüleri Yarıştı

Erzincan'da Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması, büyük bir katılımla başladı. Ekşisu Mesire alanında gerçekleşen yarışmalara 33 farklı ilden gelen 71 sporcu katılıyor, bunlardan 13'ü kadın sporcular. Yamaç paraşütü için eşsiz bir deneyim sunan Erzincan'da sporcular becerilerini sergileme fırsatının yanı sıra, doğanın güzelliklerini keşfetme imkanı da buluyor.