Şanlıurfa'da Sınırdan Yasa Dışı Yollarla Geçen 39 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 39 yabancı uyruklu yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Sınırdan Yasa Dışı Yollarla Geçen 39 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele" çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 39 göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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