Çanakkale'de Çizgili Yunuslar Kameraya Takıldı

Çanakkale’de zıpkınıyla lüfer avına çıkan bir kişinin su altı kamerasına, nesli tükenmekte olan “cizgili yunus” takıldı. Yunuslardan biri kaçarken diğeri deyim yerindeyse kameraya poz verdi. Şimdi o görüntüleri ekrana getiriyoruz.

Çanakkale'de Çizgili Yunuslar Kameraya Takıldı

Su altında Lüfer avına çıkan Kerem Atasever’in su altı kamerasına 2 “çizgili yunus” balığı takıldı. Zıpkıncı Atasever, su altında o anları saniye saniye kaydetti.

İki Çizgili Yunuslar Kameraya Takıldı

İlk yunus balığı Atasever'i fark edince hızla oradan uzaklaşıyor. Diğer balık bunun tam tersini yapıyor. İkinci çizgili yunus balığı adete kameraya poz veriyor. Artasever o anları yaşadığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Nesli tükenmekle olan Çizgili Yunus Balığı, Akdeniz'de yaşayan 5 yunus türden biri olduğu biliniyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Çanakkale # yunus # çanakkale
Çok Okunanlar
İşte O Güzergahlar...
İşte O Güzergahlar...
1 Gram Yemeniz Beyin Hücrelerinizi Yenilemeye Yetiyor!
1 Gram Yemeniz Beyin Hücrelerinizi Yenilemeye Yetiyor!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler Başladı! Haftasonu geçerli olacak indirimler...
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler Başladı! Haftasonu geçerli olacak indirimler...
Kolesterol Hastalarına Müjde! Bir Kaşık Tükettiğinizde Vücutta Yağ Kalmıyor
Kolesterol Hastalarına Müjde! Bir Kaşık Tükettiğinizde Vücutta Yağ Kalmıyor
HAMAS'ın Lideri Kimdir?
HAMAS'ın Lideri Kimdir?
Öne Çıkanlar Hamas İsrail’e Girdi! İsrail "Savaş Alarmını!” Çaldı! | Muhammed Takiya Hamas İsrail’e Girdi! İsrail "Savaş Alarmını!” Çaldı! | Muhammed Takiya Tezgahta kilosu 250 lira oldu! Tezgahta kilosu 250 lira oldu!