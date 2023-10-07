Çanakkale'de Çizgili Yunuslar Kameraya Takıldı

Su altında Lüfer avına çıkan Kerem Atasever’in su altı kamerasına 2 “çizgili yunus” balığı takıldı. Zıpkıncı Atasever, su altında o anları saniye saniye kaydetti.

İki Çizgili Yunuslar Kameraya Takıldı

İlk yunus balığı Atasever'i fark edince hızla oradan uzaklaşıyor. Diğer balık bunun tam tersini yapıyor. İkinci çizgili yunus balığı adete kameraya poz veriyor. Artasever o anları yaşadığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Nesli tükenmekle olan Çizgili Yunus Balığı, Akdeniz'de yaşayan 5 yunus türden biri olduğu biliniyor.