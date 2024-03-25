Erzurum'da FETÖ operasyonu!

Erzurum polisi, Fetullahçı Terör Örgütüne karşı yürüttüğü operasyonda, 6 yıl 3 ay hapis cezası olan şahsı yakaladı.

Erzurum'da FETÖ operasyonu!
Editör: Yağmur Biçen

Erzurum polisi, Fetullahçı Terör Örgütüne karşı yürüttüğü operasyonda, 6 yıl 3 ay hapis cezası olan şahsı yakaladı.


Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. (İhraç-Öğretmen) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Şahıs işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Erzurum # fetö # fetö operasyonu
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