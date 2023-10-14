Fethiye'de Yağmur Çileye Döndü! Esnaf ve Vatandaşlar Zor Durumda Kaldı
Fethiye'de yağmur sonrası yollar göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Esnaf, yol kenarındaki iş yerine akan suyun girmemesi için mücadele etti.
Fethiye'de Yağmur Çileye Döndü
Kaldırıma kadar yükselen su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler, yolun karşısına geçmek için suyun içine girdi. Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.
Su giderlerinde temizlik çalışması yapılmadığını ileri süren esnaf, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tepki gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı