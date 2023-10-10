Trabzon'da Balığa Yağmur ve Rüzgâr Engeli! Balık Fiyatları Arttı

Trabzon'da son günlerde etkili olan yağış ve rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Tezgahlardaki balık fiyatları da arttı.

Trabzon'da Balığa Yağmur ve Rüzgâr Engeli! Balık Fiyatları Arttı
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Balıkçılar denize açılamadı, bu durum tezgahlara olumsuz yansıdı, fiyat arttı. Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisinde yüksek balık fiyatları şaşırttı. Hamsi kilogramı 70-100, levrek 140, çupra 175, mezgit 100, uskumru 75, istavrit 50 liradan, alabalık ve palamudun tanesi 125, somonun tanesi ise 150 liradan satışa sunuldu. Önümüzdeki günlerde balık fiyatının düşmesi bekleniyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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