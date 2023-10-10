Trabzon'da Balığa Yağmur ve Rüzgâr Engeli! Balık Fiyatları Arttı

Balıkçılar denize açılamadı, bu durum tezgahlara olumsuz yansıdı, fiyat arttı. Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisinde yüksek balık fiyatları şaşırttı. Hamsi kilogramı 70-100, levrek 140, çupra 175, mezgit 100, uskumru 75, istavrit 50 liradan, alabalık ve palamudun tanesi 125, somonun tanesi ise 150 liradan satışa sunuldu. Önümüzdeki günlerde balık fiyatının düşmesi bekleniyor.