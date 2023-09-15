Giresun'da ormanlık alanda mahsur kalan kadın kurtarıldı

Giresun'un Dereli ilçesinde Kuzalan Şelalesi'nin de bulunduğu bölgeye gezmeye çıkan grubun içinden bir süre sonra, K.O'dan haber alınamamış, haber alınamayan K.O için AFAD ekiplerinden yarım istenmişti. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekiplerince kadın kurtarıldı.

Giresun'da ormanlık alanda mahsur kalan kadın kurtarıldı
Giresun'da ormanlık alanda mahsur kalan kadın kurtarıldı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Akrabaları ile Kuzalan Şelalesi'nin de bulunduğu bölgeye gezmeye giden K.O, ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.

K.O'dan bir süre haber alamayan yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, K.O'yu ormanlık alanda tırmandığı dik yamaçta beklerken buldu.

Arazi şartları dolayısıyla bölgede mahsur kaldığı belirtilen kadın, Dereli Devlet Hastanesi'nde tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirildi.

10 ilde uyuşturucu operasyonu10 ilde uyuşturucu operasyonuYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # giresun # ormanda kaybolan kadın # AFAD # jandarma ekipleri
Çok Okunanlar
Alkol zehirlenmesine ne iyi gelir: İlk yardım ve önlemler
Alkol zehirlenmesine ne iyi gelir: İlk yardım ve önlemler
Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları
Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları
Dünyanın en iyi çorbaları
Dünyanın en iyi çorbaları
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Evdeki faturaları nasıl düşürebilirsiniz? İşte o yöntemler
Evdeki faturaları nasıl düşürebilirsiniz? İşte o yöntemler
Öne Çıkanlar Atina burnumuzun dibinde tatbikat yaptı! - Halil Nebiler - Televizyon Gazetesi - 15 Eylül 2023 Atina burnumuzun dibinde tatbikat yaptı! - Halil Nebiler - Televizyon Gazetesi - 15 Eylül 2023 Maske mesafe kuralları geri mi gelecek? Maske mesafe kuralları geri mi gelecek?