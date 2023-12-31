Hakkari Sallanıyor! Yüksekova'da Art Arda 3 Deprem Oldu!
AFAD duyurdu, Hakkari sallanıyor. Yüksekova'da art arda 3 deprem birden oldu. Derinlikleri korkutuyor. İşte AFAD'ın yayınladığı Hakkari depremleri ve ayrıntıları...
Hakkari adeta sallanıyor. AFAD'ın açıklamalarına göre Yüksekova'da art arda 3 deprem oldu. Yüksekova'da gerçekleşen depremlerin sonuncusu 2.52 kilometre derinlikte, biri 7 kilometre derinlikte, bir diğeri ise yine 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu 3 depremin büyüklükleri ise 4.4, 3,5 ve 4.5 olarak tespit edildi. AFAD'ın X üzerinden yayınladığı Hakkari depremleri aşağıdaki gibidir;
Hakkari'de Deprem
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2023-12-31
Saat:19:37:50 TSİ
Enlem:37.34222 N
Boylam:43.98806 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/u6psfa9Fnv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2023-12-31
Saat:19:52:59 TSİ
Enlem:37.3825 N
Boylam:44.00111 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ZisCiHYqGK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2023
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2023-12-31
Saat:20:06:03 TSİ
Enlem:37.53278 N
Boylam:43.98472 E
Derinlik:2.52 km
Detay:https://t.co/qur5D4nGPm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi