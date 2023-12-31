Hakkari Sallanıyor! Yüksekova'da Art Arda 3 Deprem Oldu!

AFAD duyurdu, Hakkari sallanıyor. Yüksekova'da art arda 3 deprem birden oldu. Derinlikleri korkutuyor. İşte AFAD'ın yayınladığı Hakkari depremleri ve ayrıntıları...

Hakkari Sallanıyor! Yüksekova'da Art Arda 3 Deprem Oldu!
Hakkari deprem
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Hakkari adeta sallanıyor. AFAD'ın açıklamalarına göre Yüksekova'da art arda 3 deprem oldu. Yüksekova'da gerçekleşen depremlerin sonuncusu 2.52 kilometre derinlikte, biri 7 kilometre derinlikte, bir diğeri ise yine 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu 3 depremin büyüklükleri ise 4.4, 3,5 ve 4.5 olarak tespit edildi. AFAD'ın X üzerinden yayınladığı Hakkari depremleri aşağıdaki gibidir;

Hakkari'de Deprem

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