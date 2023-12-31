Hakkari Sallanıyor! Yüksekova'da Art Arda 3 Deprem Oldu!

Hakkari adeta sallanıyor. AFAD'ın açıklamalarına göre Yüksekova'da art arda 3 deprem oldu. Yüksekova'da gerçekleşen depremlerin sonuncusu 2.52 kilometre derinlikte, biri 7 kilometre derinlikte, bir diğeri ise yine 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu 3 depremin büyüklükleri ise 4.4, 3,5 ve 4.5 olarak tespit edildi. AFAD'ın X üzerinden yayınladığı Hakkari depremleri aşağıdaki gibidir;

Hakkari'de Deprem