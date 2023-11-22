Hatay'da 5 Bina Yıkıldı

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Merkez Antakya llçesinde, depremlerin ardından ağır hasarlı hale gelerek yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Fatih Caddesi'ndeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binaların iş makineleriyle kontrollü yıkılmasının ardından çıkan molozlar enkaz döküm alanlarına götürüldü.