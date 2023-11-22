Sultangazi'de Korkunç Cinayet! Eşi ve Üvey Kızını Öldürdü Ardından İntihar Etti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Yunus Emre Mahallesi 1395/1 Sokak'ta ikamet eden bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini ve üvey kızını öldüren 46 yaşındaki Mehmet K., ardından intihar etti.

Sultangazi'de Korkunç Cinayet! Eşi ve Üvey Kızını Öldürdü Ardından İntihar Etti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı. Cinayetin yaşandığı adres Yunus Emre Mahallesi 1395/1 Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Mehmet K. ile boşanma aşamasında olduğu 47 yaşındaki eşi Şaduman K. arasında henüz bilinmeyen nedenle bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet K, eşini silahla ateş ederek başından yaraladı. Olay sırasında evde olan, kadının kızı 22 yaşındaki Naciye Aleyna D. ise dışarı kaçtı. Mehmet K., peşinden gittiği üvey kızını da sokak ortasında silahla başından vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti.

Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şadumane K, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Naciye Aleyna D. ile şüphelinin de öldüğü belirlendi.

Sokağa çıkan bütün yolları kapatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

11 Ayrı Suç Kaydı Olduğu Öğrenildi

Emniyette 11 ayrı suç kaydı bulunan Mehmet K'nin, intihar etmeden önce diğer üvey kızının eşi Şahin K'yi arayarak "Anneni ve baldızını öldürdüm şimdi de kendi kafama sıkacağım." dediği öğrenildi.

Yaklaşık iki yıl önce evlenen çiftin sürekli anlaşmazlık yaşadığı ve boşanma aşamasında oldukları belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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