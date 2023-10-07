Hava Sıcaklığı 31 Dereceye Ulaştı! Antalya'da Halk Denize Akın Etti

Turizmin başkenti Antalya'dan yazı aratmayan görüntüler kameralara yansıdı. Deniz suyu sıcaklığının 27,4 derece kaydedildiği şehirde, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler plajdan denize girdi, çocuklarıyla kumsalda oynadı bazıları ise palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yapmayı, bisiklet sürmeyi tercih etti. Ekim ayı olmasına rağmen sahillerdeki haraketliliğin devam etmesi dikkati çekti.