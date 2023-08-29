İnovatif mobilyacı! Ürettikleri fazla elektriği satıyorlar

Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mertoğlu Kent Mobilyaları AŞ'nin Genel Müdürü Erinç Mertoğlu, fabrikasının çatısına taktırdığı panellerle elektrik ihtiyacının tamamını güneşten karşıladığını belirterek:

- Bizler gibi üreticiler için devlet teşvikleri ile GES yatırımı cazip hale geliyor. Yatırım teşvik belgesiyle KDV muafiyeti, kurumlar vergisi matrah indirimi ve SGK teşvikleriyle devletimiz bu yatırımımızda yanımızda olduğunu hissettirdi. Yatırımlarımızın 3'te 1'i oranında geri dönüş almış olduk.

Mertoğlu, öz tüketim amaçlı kurdukları yaklaşık 534 kilovat kapasiteli çatı üstü güneş enerjisi santrali (GES) ile yıllık 780 megavatsaat elektrik üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Dünya genelinde artan enerji maliyetleri ve firmaların karbon ayak izini düşürme stratejisi kapsamında, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelimin giderek arttığına işaret eden Mertoğlu, "Çatıdaki güneş santraliyle yüzde 30 fazla üretimimizi ilgili kurumlara faturalandırabildiğimiz bir enerji tesisine sahip olduk. Bu sayede artan enerji maliyetlerine reaksiyonumuz pozitif oldu, rekabetçi bir konuma yükseldik. Panellerimiz 6 ay öncesinde devreye girdi. Yaklaşık 330 bin dolarlık bir yatırımla panelleri kurduk. İki yıl içinde tesisimizin kendi yatırım maliyetini karşılayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Mertoğlu, çatı yatırımlarında geri dönüş sürelerinin kısaldığını ve bunun bir avantaj olduğunu belirterek;

- Bizler gibi üreticiler için devlet teşvikleri ile GES yatırımı cazip hale geliyor. Yatırım teşvik belgesi ile KDV muafiyeti, kurumlar vergisi matrah indirimi ve SGK ile ilgili olan teşvikleriyle devletimiz bu yatırımımızda yanımızda olduğunu hissettirdi. Yatırımlarımızın 3'te 1'i oranında geri dönüş almış olduk. Panellerin tamamı yerli üretim yapan Türk firmalarından tedarik edildi.

Toplam 10 bin metrekare kapalı alanda 160 personelle kent mobilyaları, geri dönüşüm atık üniteleri ve çocuk oyun parkları üretimi yapılan fabrikanın 30 yıllık bir geçmişi olduğunu anlatan Mertoğlu: