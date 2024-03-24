İnternette bebek ticareti iddiası! 55 günlük bebeğe 100 bin TL fiyat biçildi

İnternette yer alan bazı ilanlarla bebek satışı yapıldığı iddia ediliyor. Geçim sıkıntısı yaşayan ve bebeğe bakamayacak bazı ailelerin bebeklerini doğum masrafları karşılığı sattığı öne sürülüyor. İlanlarda bebeklerin fotoğrafları yer alıyor.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, maddi sıkıntı çeken aileler bebek satışı yapıyor. Gazete, bebeğini para karşılığı satan ailelerle görüştüklerini yazdı.

‘BEBEĞİ İSTEDİĞİNİZ YERE GETİRİRİM’

Habere göre Kırıkkale’de bir anne 55 günlük bebeğini 100 bin TL karşılığında “otomobil” satar gibi internet sitesinde ilana koydu. Kimliği, doğum raporu olmayan ve evlilik dışı dünyaya gelen bebek için açıklama notuna “Borçlarım var. Hamilelik ve doğum sırasında çok para harcadım. Sıkıntıları ve bebeği aileme anlatamadım. Tek şartım 100 bin TL. Bebeği istediğiniz yere getirim” diye yazıldı. Aile, bebeğin fotoğrafını da paylaştı.

ÜCRET İÇİN YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Bir anne ise 40 günlük bebeği olduğunu ücret karşılığında güvendiği kişiye bebeğini vereceğini yazdı. Ücreti yüz yüze yapılan görüşme ve güven sonrası belirteceğini de not düştü.

ULTRASON FOTOĞRAFLI İLAN

Antalya’da 23 yaşındaki bir anne de doğumuna 30 gün kalan bebeğini 110 bin TL’ye internet üzerinden satışa koydu. İlanda bebeğin doktor kontrolleri ve ultrason fotoğraflarını da paylaşan kadın, “Acilen bebeğimi vermek istiyorum” ifadesini kullandı. Hamile kadın, doğum masraflarını da alıcının ödemesi gerektiğini özellikle belirtti.

Bebek ilanları altına bazı aileler de para karşılığı bebek satmanın vicdansızlık olduğunu, bedelsiz bebeği sahiplenmeye hazır olduklarını yazarak telefon numaralarını bıraktı.

HASTANEDE ÜZERİNE GEÇİRMİŞ

,İnternet üzerinden bebek alanlarla da görüşerek ne kadar ödediklerini öğrendik. İzmir’de bir aile üniversite öğrencisinden 45 bin TL vererek bebeği aldığını söylerken başka bir aile ise hastane masraflarını ödeyerek bebeği kendileri doğum yapmış gibi hastaneye kimliğini vererek üzerine geçirdiklerini anlattı. Başka bir aile de iki yıl önce Güneydoğu’ya giderek iki aylık bebeği aldıklarını itiraf etti.