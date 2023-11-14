İsrail'i Boykot Ederek TROY'a Geçişler Arttı

ABD ve İsrail menşeli finansal sistemi boykot hareketine pek çok belediye katıldı. Özellikle kamu kurumlarında başlatılan, yerli sistem TROY karta geçiş hızlandı. Bursa ve Konya Büyükşehir Belediyelerinin ardından Sakarya ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri de TROY kart sistemine geçti.

İsrail'i Boykot Ederek TROY'a Geçişler Arttı

İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki olarak yerli ve milli kart sistemi olan Troy'a geçişler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının maaş kartlarını, Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşıma kararı aldı.

Bir diğer haber de Kahramanmaraş’tan geldi. Filistin'de İsrail zulmünün devam ettiğine, zulme karşı durarak herkesin elinden geleni yapması gerektiğine işaret Hayrettin Güngör de TROY kararını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Tuzla başta olmak üzere İstanbul’da 10’u aşkın ilçe belediyesi de TROY kararını duyurmuştu.

Türkiye genelinde özellikle kamu kurumlarında başlatılan, işgalci İsrail'i destekleyen finansal sistemi boykot hareketine Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi de katılmış ve maaş kartlarının TROY sistemine geçirilmesi için tüm personele çağrıda bulunmuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ordu Enerji AŞ ile İsrail menşeli firma arasındaki 150 milyon dolarlık enerji yatırım anlaşmasının feshedildiği bildirmişti.

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