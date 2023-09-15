İstanbul Maltepe'de çıkan kavga kanlı bitti

Ulusal Kanal'ın ulaştığı bilgilere göre olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, pide dükkanında çalışan kuryeler ile yoldan geçen bir grup arasında yol verme kavgası çıktı. Sokakta çıkan kavgada 2 şahıs, tartıştıkları motosikletli kuryeye silah çekti. Kavga daha sonra pide dükkanına taşındı. Şahıslar pide dükkanına saldırdı.

İSTANBUL MALTEPE'DE ÇIKAN KAVGA KANLI BİTTİ

Motokurye, pide dükkanından aldığı bıçakla şahıslara saldırdı. Çıkan kavgada çok sayıda kişi bıçakla yaralandı. Daha sonra pide dükkanına taşınan kavgada dükkanın camları kırıldı. İddiaya göre çok sayıda ölü ve yaralılar olduğu biliniyor. Kavgaya karışan şahıslar, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınarak, Özel Harekat aracı ile emniyete götürüldü.

OLAYIN YAŞANDIĞI CADDEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPALI!

Çok sayıda polis ekibi olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde bulunan 2 şahıs, olayın yaşandığı pide dükkanı önünde bulunan motosikletleri tekmeledi. Şahıslar yakınları ve polisler tarafından sakinleştirilerek, olay yerinden uzaklaştırıldı. Olayın yaşandığı caddeye giriş ve çıkışlar kapalı.