İstanbul'u Sağanak Ve Fırtına Vurdu



İstanbul'da eş zamanlı etkili olan sağanak ve fırtına hayatı felç etti.



Sarı kodlu uyarının yapıldığı kentte direk devrilmesi sonucu yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.



Eyüpsultan'da istinat duvarının çökmesi sonucu 3 gecekondu boşaltıldı. Sarıyer Yeniköy'de 3 katlı ahşap metruk bina yola doğru, Büyükçekmece'de ise bir sitenin içinde bulunan istinat duvarı çöktü.



Avcılar'da D-100 kara yolu ve Ambarlı İskele Caddesinin bir bölümü sular altında kaldı.



Bağcılar'da Yavuz Selim İlkokulunun yanında bulunan bir inşaatın istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Arnavutköy'de dereler taşınca evleri su bastı.



Esenyurt'ta bir sanayi sitesindeki bazı iş yerlerini su basarken, caddede biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.



Su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toprak kayması, tehlike arz eden parça ve direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale edildi.

Deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edildi.



21 il için sarı ve turuncu kodlarla şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde 17 gün önce sağanaktan etkilenerek bir bölümü yıkılan köprü, son yağışta çayın debisinin yükselmesi sonucu tamamen suya gömüldü.



Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizin taşması sonucu su basan ev ve iş yerlerinde su tahliyesi ve temizlik devam ediyor.



Artvin'in Karadeniz sahilindeki Kemalpaşa ilçesinde fırtına nedeniyle oluşan dalgalar ulaşımda aksamalara yol açtı.