Bu Eşyaları En Yakınınızla Dahil Paylaşmayın! Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Oluyor

Akrabalarınızı veya en yakın dostunuzu evinize hazırlıksız oldukları bir zamanda misafir ettiğiniz günler olmuştur. Bu durumda misafirlerinizin kişisel eşyalarının yanında olmaması doğal bir durum. Kişisel eşyaları yanına bulunmayan misafirleriniz ile eşyalarınızı paylaşmak sizin için sorun olmayabilir ama bu sizin ve misafirleriniz için ciddi sağlık sorunları oluşturabilir. En yakınlarınız ile neden kişisel eşyalarınızı paylaşmamanız gerektiğini ve hangi eşyaları paylaşmamanız gerektiğini araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik.

1. Tırnak Makası

Biz göremiyoruz ama insan parmaklarında ve tırnaklarında çok miktarda bakteri, virüs ve mantar mikroorganizması var. Bu nedenle sıradan tırnak makası enfeksiyon vektörü haline gelebilir. Dolayısıyla başka birinin tırnak makasını kullanmak mantar hastalıkları ve HPV (insan papilloma virüsü) riskini artırır.

2. Küpeler

Kulaklarda çok sayıda kan damarı vardır. Bu nedenle, bir arkadaşınızın küpelerini taktığınızda bile kan yoluyla bulaşan hastalıklara yakalanmanız çok kolaydır. Bir dahaki sefere küpe ödünç almak istediğinizde, önce onları tuvalet ispirtosu ile silin.

3. Dudak Kremi

Dudak yüzeyinin altında da kan damarları vardır. Yüzün bu kısmına koyduğunuz her şeyi, hatta mikropları bile kan dolaşımına taşımaya hazırlar. Herpes virüsü, taşıyıcıda gözle görülür bir hastalık belirtisi olmasa bile, bir balsam veya rujun paylaşılmasıyla bir kişiden diğerine bulaşabilir

4. Kaş Cımbızı

Fazladan birkaç kılı cımbızla almak için başka birinin cımbızını kullanırsanız, bu o kadar da korkutucu değildir. Ancak bunları ağır batık tüylerden kurtulmak için kullanırsanız ve kan ortaya çıkarsa, bu araç gelecekte ciddi hastalıklara neden olabilir. Bir çift cımbızı paylaşmaktan başka seçeneğiniz yoksa, cımbızı alkolle iyice ovun.

5. Sürülebilir Deodorant

Sürülebilir deodorantlar, özellikle bakterilerin tıraştan sonra küçük yaralara bulaşması durumunda ciddi enfeksiyonlar taşıyabilir. Kokulu deodorantlar yalnızca kokuyu maskeler ve bakterilerin çoğalmasını engellemez. Bu nedenle her zaman antibakteriyel içerikli deodorantları tercih edin ve bunları ailenizle bile paylaşmayın.

6. Kalıp Sabun

Her kullanımdan sonra bir kalıp sabunun üzerini mikroorganizmalar kaplar; yalnızca zararsız mikroplar değil, aynı zamanda tehlikeli virüsler de bulunur. En kötüsü sabunun ıslak bir sabunlukta kalmasıdır. Bunun nedeni nemin bakteri, mantar ve virüslerin büyümesi için ideal bir ortam yaratmasıdır. Enfeksiyon riskini azaltmak için dağıtıcıdaki sıvı sabunu kullanın.

7. Saç Fırçaları

Saç fırçanızı asla kimseye vermeyin ve başkasınınkini kullanmayın. Bit, uyuz ve hatta staph enfeksiyonları gibi parazitlere yakalanma riskini artırır. Bir saç fırçasını paylaşıyorsanız hemen bir dezenfektanla temizleyin. Kendinizi korumanın en iyi yolu saç fırçanızı hiç paylaşmamaktır.

8. Deniz Havluları

Havlu, özellikle yüksek nemli banyoda asılı kaldığında mikropların üreme alanıdır. Havlunuzda küf kokusu varsa küf ve bakteri oluşumu söz konusudur. Böyle bir havlu, sahibine mantar enfeksiyonları ve döküntülere, sivilcelere ve konjonktivite neden olan bakterileri bulaştırabilir. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için havlunuzu 4-5 kullanımdan sonra yıkayın ve mutlaka tamamen kurumasını bekleyin.

9. Makyaj Fırçaları

Gözyaşı, burun mukozası, tükürük, kan veya sivilce irini gibi vücut sıvılarıyla temas eden makyaj ürünlerini paylaşmaktan kaçının. Bu, göz kalemi, göz farı, maskara, kapatıcı, fondöten, ruj ve allığı paylaşmamanın daha iyi olduğu anlamına gelir. Ayrıca makyaj fırçalarınızı kimseye vermeyin ve kozmetik mağazalarında asla numune alıcılar kullanmayın.

10. Kulaklık

Başkalarının kulaklıkları kulaklarda bakteri üremesine neden olabilir. Bunları egzersiz sırasında kullanırsanız risk artar: İlave ısı ve nem onların gelişimine katkıda bulunur. Ayrıca, kulaklığı ortak kullanıyorsanız streptokok ve stafilokok gibi bakterilerin kulağa girip enfeksiyonlara, çıbanlara ve püstüllere neden olmasına hazırlıklı olun. Bu aksesuarı yine de birisiyle paylaşmak veya ödünç almak istiyorsanız, kulaklığı alkole batırılmış pamuklu çubukla silin.