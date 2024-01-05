İzmir'de 104 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde düzensiz göçmen operasyonu gerçekleştirildi. 104 düzensiz göçmen kurtarılırken 82 göçmen de yakalandı.

İzmir'de 104 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar hakkında Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden açıklama yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Seferihisar ve Çeşme açıklarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği ifade edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve yardım talebinde bulunan lastik bot ve can sallarındaki 104 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botlardaki 82 düzensiz göçmen de yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir # düzensiz göçmen # operasyon
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