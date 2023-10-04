İzmir'de Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karaada’ya sığınan bazı göçmenleri helikopterle tahliye etti.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, ihbar üzerine Çeşme açıklarına doğru hareket etti. Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik botta 32 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Düzensiz göçmenlerden 8’inin Karaada’ya çıktığını öğrenen Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye kurtarma helikopteri sevk etti.
Adada mahsur kalan 8 düzensiz göçmen helikopterlerle kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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