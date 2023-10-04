PKK Hedefleri Hava Harekatıyla Vuruldu! Mehmetçik'ten Nokta Operasyon

Kahraman Türk Ordusu PKK'lılara fırsat vermiyor. Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

PKK Hedefleri Hava Harekatıyla Vuruldu! Mehmetçik'ten Nokta Operasyon

Savaş uçakları peş peşe havalandı, terör hedefleri ateş altına alındı. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında PKK büyük yara aldı.

Saat 20.00 sularında hava harekatı yapıldı. Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta PKK hedefleri yerle bir edildi. Hedefler tam isabetle vuruldu.

PKK'lılar tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Mağara, sığınak, depo ve barınaklar yok edildi. Hava harekatında azami oranda yerli ve mlii mühimmat kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tek bir terörist kalıncaya kadar mücadelenin devam edeceğini belirtti. Operasyonda sivillerim zarar görmemesi için tedbir alındığı vurgulandı.

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# hava harekatı # mehmetçik # operasyon
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