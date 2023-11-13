İzmir'de Göçmenleri Taşıyan Bot Battı! 2 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

İzmir'de kaçak göçmenleri taşıyan bot, fırtına nedeniyle battı. Botun batması sonrası 20'ye yakın göçmenin kaybolduğu belirtildi. Göçmenlerden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'de Göçmenleri Taşıyan Bot Battı! 2 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Olay, saat 07.15 sıralarında Çeşme Alaçatı Kleopatra koyunda meydana geldi. Bir grup göçmenin fırtınaya rağmen koydan denize açıldığı bilgisi üzerine Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter, insansız vava aracı (İHA) ve botlarla geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarında 20’ye yakın göçmenin kayıp olduğu belirlendi. İlk bilgiye göre 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin olumsuz hava şartlarına rağmen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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