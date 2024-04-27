İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın çıktı! Tekstil deposu alevlere teslim oldu!

İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda iki katlı bir tekstil deposunda yangın çıktı.

İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın çıktı! Tekstil deposu alevlere teslim oldu!
Editör: Metehan Gül

İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın çıktı! Tekstil deposu alevlere teslim oldu! - Resim : 1

Yangın, akşam saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Veysel Çıkmaz Sokak’ta bulunan 2 katlı tekstil deposunda çıktı.

İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın çıktı! Tekstil deposu alevlere teslim oldu! - Resim : 2

Deponun alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar metrelerce uzaklıktan görünürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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