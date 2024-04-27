Uludağ Ekonomİ Zirvesi sona erdi!

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ) sona erdi.

Uludağ Ekonomİ Zirvesi sona erdi!
Editör: Metehan Gül
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"Sorumlu ve Duyarlı Liderlik: Teknoloji ve Yapay Zeka Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek" temasıyla gerçekleştirilen zirve kapsamında 14 panel yapıldı.

Uludağ Ekonomİ Zirvesi sona erdi! - Resim : 1

Moderatörlüğünü Citibank Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Karter'in yaptığı, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı FARK LABS Kurucusu Ahu Serter, BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, Akkök Holding CEO’su İhsan Gökşin Durusoy ile Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü'nün konuşmacı olarak yer aldığı bugünün dördüncü panelinde "Liderlerin Gelecek Vizyonu: Yarının Şirketi İçin Yenilikçi Yaklaşımlar, Yatırımlar ve Hedefler" konusu ele alındı.

Beşinci panelde de United Payment Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Silav moderatörlüğünde, Figopara Kurucu Ortağı Bulut Arukel, girişimci-yatırımcı Daniel Doll Steinberg, sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen katkılarıyla "Yapay Zeka İş Dünyasını Nasıl Değiştirecek?" konusu tartışıldı.

“Girişimcilik: Yeni İşler, Trendler ve Teknolojiler” başlıklı günün altıncı panelinde ise moderatörlüğü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Barış Hocaoğlu yaptı.

GTECH Kurucusu ve CEO'su Mine Taşkaya, Nesine.com CEO’su Halit Gülbakanoğlu, Sipay kurucusu Nezih Sipahioğlu ile Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Dönüşüm ve Teknoloji Lideri Yahya Ülker, tecrübelerini aktardı.

Günün ve zirvenin son oturumda ekonomist Emrah Lafçı ile stand-up sanatçısı Kaan Sekban’ın katılımıyla "Finansal Gülergeçerlik" paneli düzenlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Uludağ Ekonomi Zirvesi # yapay zeka # finansal
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