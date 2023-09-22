Jandarmanın 'maganda' operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince bağ evleri, düğün, nişan, uğurlama gibi eğlence alanlarında silahla havaya ateş açılması olaylarına yönelik çalışmalarda çok sayıda tüfek, tabanca ve mermi ele geçirildi.

Jandarmanın 'maganda' operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi

Operasyon sonucunda 44 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Haziran-21 Eylül 2023 tarihleri arasında adli makamların koordinesiyle bağ evleri, düğün, nişan ve uğurlama gibi eğlence alanlarında silahla havaya ateş açılma olaylarına yönelik çalışma yapıldı.

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ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalar neticesinde eğlence alanlarında meydana gelen 39 ateşli silahlarla havaya ateş açılma olaylarına müdahale edildi.

Jandarmanın 'maganda' operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi - Resim : 2Operasyon sonucunda 44 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Jandarmanın 'maganda' operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi - Resim : 3
Söz konusu çalışmalar sırasındaki aramalarda ise 15 adet av tüfeği, 14 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 6 adet av tüfeği mühimmatı, 6 adet tabanca mühimmatı, 10 adet şarjör, 4 adet boş kovan ele geçirildi.

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