Kamyonet kasasında kaçak göçmenler yakalandı
Olay, Kırklareli'nde meydana geldi. Polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında 36 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Doğu Mahallesi Çağlayan Kavşağı’nda bulunan polis noktasında ekipler şüphe üzerine bir kamyonet durdurdu.
Kamyonetin kasasını kontrol eden ekipler kaçak göçmenlere rastladı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken 36 kaçak göçmen işlemleri için emniyete götürüldü.
Sürücünün emniyette işlemleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# kaçaklar # kaçak göçmen # yakalama