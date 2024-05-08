Kamyonet kasasında kaçak göçmenler yakalandı

Olay, Kırklareli'nde meydana geldi. Polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında 36 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Kamyonet kasasında kaçak göçmenler yakalandı
Editör: Yağmur Biçen

Edinilen bilgilere göre, Doğu Mahallesi Çağlayan Kavşağı’nda bulunan polis noktasında ekipler şüphe üzerine bir kamyonet durdurdu.

Kamyonetin kasasını kontrol eden ekipler kaçak göçmenlere rastladı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken 36 kaçak göçmen işlemleri için emniyete götürüldü.

Sürücünün emniyette işlemleri sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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