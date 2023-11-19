Kars, Ağrı ve Ardahan'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Yurt genelini etkisi altına alan soğuk hava Kars, Ardahan ve Ağrı'da da etkili oluyor. Kar yağışının da olduğu illerdeki hava koşulları hayatı da olumsuz etkiliyor.

Kars, Ağrı ve Ardahan'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı birçok şehirde hayatı olumsuz etkiliyor. Doğu Anadolu'nun bazı illerinde kar yağışı etkisini artırmış durumda.

Kars'ta gece başlayan sağanak yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi. Karla birlikte Kars-Iğdır kara yolu beyaza büründü, 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidinin bazı bölümlerinde buzlanma oluştu. Kent merkezi ve Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı, araç camlarında buzlanma meydana geldi. Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

Ağrı’da ise yüksek noktalarda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Soğuk havanın etkili olduğu kentte, yağışla birlikte 5 bin 137 rakımla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın yanı sıra küçük Ağrı Dağı ve çevredeki diğer dağlar da karla kaplandı.

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu. Kentte, sağanak yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı, bazı yüksek kesimler karla kaplandı.

İstanbul'a Kar Yağdı! Sokaklar Beyaz Örtüyle Kaplandıİstanbul'a Kar Yağdı! Sokaklar Beyaz Örtüyle KaplandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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