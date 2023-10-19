Kayseri'de Nefes Kesen Tatbikat

Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından Erciyes-2023 Tatbikatı, Hava Kılavuz Harekatı kapsamında gece atlayışıyla başladı.

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında 18 kişilik komando timi CN-235 CASA tipi uçağa binerek Şehit Teğmen Hasan Bak Atma-Atlama Sahasına paraşütle iniş yaptı.

4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut da faaliyete eşlik etti.

Tatbikata Azerbeycan, Gürcistan, Pakistan, Libya, İspanya, İtalya ve Özbekistan katılım sağlıyor. Birleşik Krallık ve Bahreyn'in ise gözlemci bulunduruyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan Kayseri 1. Komando Tugayı'nın sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası bulunuyor.