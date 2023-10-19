Kayseri'de Nefes Kesen Tatbikat

Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından Erciyes-2023 Tatbikatı başladı. Komandoların gece atlayışı nefes kesti.

Kayseri'de Nefes Kesen Tatbikat

Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından Erciyes-2023 Tatbikatı, Hava Kılavuz Harekatı kapsamında gece atlayışıyla başladı.

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında 18 kişilik komando timi CN-235 CASA tipi uçağa binerek Şehit Teğmen Hasan Bak Atma-Atlama Sahasına paraşütle iniş yaptı.

4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut da faaliyete eşlik etti.

Tatbikata Azerbeycan, Gürcistan, Pakistan, Libya, İspanya, İtalya ve Özbekistan katılım sağlıyor. Birleşik Krallık ve Bahreyn'in ise gözlemci bulunduruyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan Kayseri 1. Komando Tugayı'nın sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası bulunuyor.

Bakan Şimşek Sıcak Para Turunda! Fransa'da Temaslarda BulunacakBakan Şimşek Sıcak Para Turunda! Fransa'da Temaslarda BulunacakEkonomi
# kayseri # tatbikat # komando # erciyes
Çok Okunanlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En Golcüleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En Golcüleri!
Zehra İnşallah Kimdir?
Zehra İnşallah Kimdir?
Aksa Tufanı Operasyonunda 306 İsrail Askeri Öldürüldü
Aksa Tufanı Operasyonunda 306 İsrail Askeri Öldürüldü
Altın Fiyatları Yükselecek mi Düşecek mi? Güncel Altın Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükselecek mi Düşecek mi? Güncel Altın Fiyatları...
Türkiye'de Son Gerçekleşen Depremler! AFAD Ve Kandilli Bildirdi!
Türkiye'de Son Gerçekleşen Depremler! AFAD Ve Kandilli Bildirdi!
Öne Çıkanlar Vatandaşın Kredi Kartı Borcu Neden Arttı? - Serhat Latifoğlu Vatandaşın Kredi Kartı Borcu Neden Arttı? - Serhat Latifoğlu Yusuf Sarı'nın Talipleri Artıyor Yusuf Sarı'nın Talipleri Artıyor