Kazayaptim.com 200.000$ yatırım aldı!

Sürücülerin zor anlarında kolaylık sağlamaya odaklanan ve entegre güvenlik çözümleriyle acil durumlarda sürücülere anında destek sağlayan Kazayaptim.com, ilk finansman turunda 2 milyon dolar değerlemeyle 200 bin dolar yatırım aldı. Colendi ve One Tech Ventures öncülüğünde düzenlenen tura Bülent Tekmen, Erkan Kilimci, Demirhan Şener ve Okan Utkueri gibi melek yatırımcılar katıldı.

KAZAYAPTİM.COM NEDİR?

Cüneyt Lütfü İspir tarafından, araçlarıyla kaza yaşayan bireylere hızlı, güvenilir ve yakın destek hizmeti vermek amacıyla kurulan kazayaptim.com, sadece kaza anında değil tüm araçlara saniyeler içinde müdahale edebilen araç içi entegre güvenlik çözümü sunuyor. Sürekli gelişen teknolojik altyapısı sayesinde acil durumlarda müdahale edilebilmektedir. Londra merkezli Türk girişim, kaza anında veya araçtan uzaktayken güvenlik hizmetlerinin yanı sıra kullanıcılarına finansal destek paketleri de sunuyor.

GELİŞMİŞ ALGORİTMA VE SENSÖRLER KULLANILIYOR!

Kazayaptim.com, kaza ve hırsızlık tespiti gibi sensör bilgilerini analiz eden algoritmalar sayesinde sürücülerin mobil uygulama veya araca takılan cihaz üzerinden saniyeler içerisinde destek talep edebilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca sürücü işyerlerinden sigorta, lastik, mekanik bakım hizmetleri gibi yıl boyunca yapılan harcamaları puana dönüştüren bir ekosistemi de işletmektedir. Bu puanlar sadece kaza veya yol yardımı için değil, ücretsiz araç takip cihazı, güvenlik paketi gibi harcamalar için de değerlendirilebiliyor.

ALDIĞIMIZ YATIRIM YENİ KULLANICI EDİNİMİ İÇİN KULLANILACAK

Kazayaptim.com'un kurucusu Cüneyt L. İspir, ilk turdan elde edilen yatırımı ağırlıklı olarak yeni kullanıcı kazanımı için kullanacaklarını belirterek, "Avrupa'daki ADAC, ABD'deki AAA örneklerine benzer şekilde, yeni kullanıcı kazanımına yönelik hedeflerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Üyelik modellerini kullanarak Türkiye'de 5 yıl içinde 1 milyon araca ulaşacağız." kazayaptim.com'un uzun vadeli hedefleri arasında öncelikle Avrupa ve İngiltere pazarında, ardından ABD ve Uzakdoğu pazarında faaliyet göstermek yer alıyor. Kazayaptim.com, 1 milyon araç hedefine ulaşarak Türkiye'nin ilk insurtech unicorn'u olmayı hedefliyor.