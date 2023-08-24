KYK yurt ücreti ne kadar oldu! Güncel KYK yurt fiyatları!

KYK yurt ücreti her yıl değişmektedir. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı büyük şehirlerde en çok öğrencileri etkilemekte ve barınma, gıda gibi alanlarda zorluk çıkarmaktadır. Bu sebeple ucuz olması sebebiyle birçok öğrenci tarafından tercih edilen KYK öğrenci yurtları 2023-2024 eğitim öğretim yılı ücretleri belli oldu!

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR OLDU? ZAM ORANI KAÇ?

KYK yurt ücreti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklandı! Açıklanan yeni zamlara göre tüm tiplerdeki KYK yurtlarının ücreti belli oldu. İşte bina tipine göre KYK yurt ücreti değerleri şu şekilde oldu:

Tip 1 KYK Yurt Ücreti

Tip 1 KYK yurtları en fazla kişi sayısına sahip yurtlardır. Oda başına öğrenci sayısı 6 ile 12 arası değişir. Bu yurtlarda konaklamanın maliyeti en azdır. Güncel KYK yurt ücretine göre 2023-2024 döneminde 345TL ödeme yapılacaktır.

Tip 2 KYK Yurt Ücreti

Tip 2 KYK yurtları tip 1'e göre daha konforlu durumdadır. Bu yıl Tip 2 Kyk yurtlarına 405TL ödeme yapılacaktır.

Tip 3 KYK Yurt Ücreti

Tip 3 KYK yurtları ortalama konfora sahip olan yurtlardır. Yaygın olarak çoğu üniversite bulunan şehirde inşa edilen Tip 3 KYK yurt ücreti bu yıl 405TL olarak belirlenmiştir. Odalarda genellikle 4 ile 7 kişi kalır.

Tip 4 KYK Yurt Ücreti

Tip 4 KYK yurtları Tip 3'e göre daha konforludur. Buzdolabı, çalışma masaları ve daha birçok imkana sahip olan bu yurtlar çok tercih edilmektedir. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için KYK yurt ücreti 480TL olarak belirlendi.

Tip 5 KYK Yurt Ücreti

En konforlu KYK yurtlarından biri olan Tip 5 KYK yurtlarında her odada 1 ile 3 kişi arasında öğrenci bulunur. Her odada özel tuvalet banyo ve çalışma masaları bulunan bu KYK'lar genelde yeni yapılmış yurtlardır. Yıllık ücreti bu yıl 510TL olacak.

Tip 6 KYK Yurt Ücreti

Tip 6 en lüks KYK yurtları olarak bilinir. Bazı odalarında balkon bile bulunan Tip 6 yurtlarında her türlü eşya bulunmaktadır. Odalar geniş ve az öğrenci kalmaktadır. Bu yıl Tip 6 KYK yurt ücreti ise 570TL olarak belirlendi.