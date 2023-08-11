Kira sözleşmesi kaç yıl geçerli olur? Dikkat! Sözleşmeniz bitmiş olabilir!

Kira sözleşmesi kaç yıl geçerli diye soracak olursanız bu konuda tamamen sizin belirlediğiniz süredir dememiz gerekir. Ancak genelde ev kira sözleşmeleri 1 yıl geçeli olmaktadır. Bu konuda sizin için önemli olduğunu düşündüğümüz birçok bilgiyi bir araya getirdik. Kira sözleşmesi olmazsa ne olur? Kira sözleşmesi yazılı olmazsa ne olur? 1 yıllık kira sözleşmesi yenilenmezse ne olur? İş yeri kira kontratı nasıl yazılır? gibi konularda detaylı yazılarımız mevcuttur.

KİRA SÖZLEŞMESİ KAÇ YIL GEÇERLİ OLUYOR? KİRACIM SÖZLEŞME BİTİNCE EVDEN ÇIKARABİLİR Mİ?

Genelde ev için kira sözleşmeleri 1 yıllık yapılır. Ancak iş yeri kira sözleşmelerinde bu durum değişkenlik gösteriyor. İş yeri için kiralama yapan kişiler mülk içerisinde birçok değişiklik yaptığından dolayı uzun yıllar orayı kullanmak durumunda kalıyor. Ama ev kira sözleşmeleri evi kiralarken aksi bir durum belirtilmediyse 1 yıllık yapılıyor. Eğer yazılı bir kira sözleşmeniz yoksa endişelenmeyin. Kira sözleşmeniz olmasa bile ev sahibiniz belli durumlar içerisinde sizi evden çıkaramıyor. Bu durumları kira sözleşmesi yoksa ne olur? isimli yazımızda detaylı anlattık.

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ NASIL YAZILIR?

Ev sahibinizin size yaptığı haksız kira artışlarından mı muzdaripsiniz? Endişelenmeyin! Kira bedelinizi tespit ettirerek bu konuda dava açabilir ve tespit edilen bedel üzerinden evde kalmaya devam edebilirsiniz. Kira bedeli tespit davası dilekçenizi güzel ve resmi bir dille yazarak teslim etmeniz gerekiyor. Detaylı bir şekilde kira tespit davası dilekçe örneği nasıl yazılır? açıkladık.

KİRA SÖZLEŞMESİ YAPMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Bir evi kiralamadan önce yapmamız gereken en önemli şeylerden biri kira sözleşmeleridir. Kira sözleşmeleri ev sahibi ve kiracı arasındaki kuralların yazılı bir metne dökülerek ileride yaşanması muhtemel problemlerin en başından anlaşılarak sonlandırılmasını sağlar. Eğer kira sözleşmesi yapmadan bir evi kiralarsanız veya kiraya verirseniz aylar sonra aranızda yaşanacak problemler için nasıl hareket edeceğinizi bilemeyeceksiniz. Kanunen kira sözleşmesi yazılı olmasa bile geçerli olmaktadır. Ancak yazılı olmadığında kuralların kanıtlanması gerekeceğinden dolayı pek bir işe yaramamaktadır. Bu sebeple kesinlikle kiraya çıkmadan önce kira sözleşmemizi yaptırmalıyız.