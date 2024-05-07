Keşan'da 2 şüphelinin üst aramasından 20,63 gram uyuşturucu çıktı!

Edinilen bilgiye göre Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi’nde şüphelendikleri G.D. ve G.K’yı durdurdu.

G.D.’nin yapılan üst aramasında poşet içerisinde 14.79 gram, G.K.’nın üst aramasında ise poşet içerisinde 5,84 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.