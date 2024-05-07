Keşan'da 2 şüphelinin üst aramasından 20,63 gram uyuşturucu çıktı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu 2 şüphelinin üst aramalarında 20,63 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Keşan'da 2 şüphelinin üst aramasından 20,63 gram uyuşturucu çıktı!
Editör: Metehan Gül

Edinilen bilgiye göre Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi’nde şüphelendikleri G.D. ve G.K’yı durdurdu.

G.D.’nin yapılan üst aramasında poşet içerisinde 14.79 gram, G.K.’nın üst aramasında ise poşet içerisinde 5,84 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Keşan'da 2 şüphelinin üst aramasından 20,63 gram uyuşturucu çıktı! - Resim : 1

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Edirne Keşan # uyuşturucu # gözaltı
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