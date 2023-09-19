Konya'da eşi ile tartışan kadın kocasını uykusunda öldürdü!

Konya'nın Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde S.K. ile kocası A.K. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından S.K. gece saatlerinde kocası uyurken, kocasını bıçaklayarak öldürdü.

Konya'da eşi ile tartışan kadın kocasını uykusunda öldürdü!
Konya'da tartıştığı eşini uykusunda bıçakla öldüren kadın tutuklandı
Son Güncelleme:

Konya'nın Karapınar ilçesinde tartıştığı eşini uykusunda bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ulus Mahallesi Besihaneler bölgesinde dün akşam saatlerinde S.K, kocası Ahmet K. (40) ile evlerinde tartıştı.

Gece uyurken kocası Ahmet K'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen S.K, polisi arayarak kendini ihbar etti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. S.K. ise gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan S.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 24 şüpheli yakalandı!İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 24 şüpheli yakalandı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # kocasını bıçakladı # kocasını öldürme # Konya
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum!
Altın fiyatlarında son durum!
Mutfağınızda bu gereçler zehir saçıyor!
Mutfağınızda bu gereçler zehir saçıyor!
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin ifadeleri alındı
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin ifadeleri alındı
Doping etkisi yapan karışım! Kahvaltıda 5 besinden oluşan şifa deposu
Doping etkisi yapan karışım! Kahvaltıda 5 besinden oluşan şifa deposu
Döviz almak için doğru zaman mı? 19 Eylül döviz fiyatlarında son durum...
Döviz almak için doğru zaman mı? 19 Eylül döviz fiyatlarında son durum...
Öne Çıkanlar "Batı Provokasyon Peşinde!" | Karabağ'da Neler Oluyor? - Çağdaş Cengiz'den Çarpıcı Değerlendirme "Batı Provokasyon Peşinde!" | Karabağ'da Neler Oluyor? - Çağdaş Cengiz'den Çarpıcı Değerlendirme Brent petrolün varil fiyatı güne rekorla başladı! Brent petrolün varil fiyatı güne rekorla başladı!