Konya'da Korku Dolu Anlar! Hafriyat Kamyonu Seyir Halindeyken Yandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kireç taşı yüklü hafriyat kamyonu seyir halindeyken çıkan yangın sonrası zarar gördü.

Konya'da Korku Dolu Anlar! Hafriyat Kamyonu Seyir Halindeyken Yandı

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Antalya karayolunun 9. kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 42ARC 125 plakalı kireç taşı yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

Aracının yandığını fark eden sürücü kamyonu yol kenarına park ederek aşağıya indi. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası kamyonun ön tarafı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konya'da Korku Dolu Anlar! Hafriyat Kamyonu Seyir Halindeyken Yandı - Resim : 1

Konya'da Korku Dolu Anlar! Hafriyat Kamyonu Seyir Halindeyken Yandı - Resim : 2

Konya'da Korku Dolu Anlar! Hafriyat Kamyonu Seyir Halindeyken Yandı - Resim : 3

Van Gölü Kuruyor mu? Sular Her Gün Adım Adım ÇekiliyorVan Gölü Kuruyor mu? Sular Her Gün Adım Adım ÇekiliyorYurt
# hafriyet kamyonu # yangın # Konya
Çok Okunanlar
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
Barajlardaki doluluk yükseliyor? İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında doluluk oranı kaç oldu?
Barajlardaki doluluk yükseliyor? İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında doluluk oranı kaç oldu?
Ayşenur Arslan'ın Skandal Sözlerine İnceleme Başlatıldı
Ayşenur Arslan'ın Skandal Sözlerine İnceleme Başlatıldı
Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Yağışlar şiddetle devam edecek!
Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Yağışlar şiddetle devam edecek!
Ekim Ayına Dikkat! Grip Hastalığı Artış Gösteriyor
Ekim Ayına Dikkat! Grip Hastalığı Artış Gösteriyor
Öne Çıkanlar PKK'ya Operasyon Yapıldı! Gözaltına Alınan HDP'li Sayısı Şaşırttı! PKK'ya Operasyon Yapıldı! Gözaltına Alınan HDP'li Sayısı Şaşırttı! Van Gölü Kuruyor mu? Van Gölü Kuruyor mu?