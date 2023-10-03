Konya'da Korku Dolu Anlar! Hafriyat Kamyonu Seyir Halindeyken Yandı

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Antalya karayolunun 9. kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 42ARC 125 plakalı kireç taşı yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

Aracının yandığını fark eden sürücü kamyonu yol kenarına park ederek aşağıya indi. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası kamyonun ön tarafı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.