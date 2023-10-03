Van Gölü Kuruyor mu? Sular Her Gün Adım Adım Çekiliyor

Türkiye'nin en turstik yerlerinden biri olan Van için uzmanlar alarm verdi. Yağmurların az yağması nedeniyle suların çekilmesi ve bununla beraber doğal çevrenin de etkilendiği bildirildi. Yağmurların azalmasından da ziyade toprağın su çekmesi uzmanlar açısından en ilginç doğa olayı olarak kabul edildi. Ortaya çıkan keskin kayalıklar ise daha ilgi odağı oldu.

Van Gölünde Sular Çekiliyor!

Tatvan ilçesinin Hanelmalı köyü sahilinde yaşanan su kaybı sonrası mikrobiyalitler ortaya çıkarken, vatandaşlar bu durumun bir an önce kontrol altına alınmasını istiyor. Su çekilmesinin en çok gözlemlendiği yerin Tatvan olduğunu söyleyen Mehmet Ali Akarsu, "Son 2-3 yıldır Van Gölü’nde ciddi manada su çekilmesi yaşanıyor. Tatvan, Van Gölü’nün en güzel sahillerine sahip bir yer ama maalesef kuraklıktan da nasibini almış bulunmaktadır. Tabi gözlemlerimize binaen söylemek gerekirse suyun çekilmesiyle birlikte mikrobiyalitler de gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır. Suyun çekilmesi, su yüzeyinde ve su içerisinde yaşayan canlılara da zarar vermektedir" dedi.