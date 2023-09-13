Kredi kartı borçları katlanıyor! Vatandaş geçimini sağlamak için borcu borçla kapatıyor

Peş peşe gelen zamlar karşısında zorlanan vatandaş borç yükü altına giriyor. Haliyle kredi kartlarına yöneliyor. Yasal takibe düşen kart sahiplerinin sayısı 180 bini aştı. Bireysel kredisini ödeyemeyenlerin sayısı 97 bine dayandı.

Kredi kartı borçları katlanıyor! Vatandaş geçimini sağlamak için borcu borçla kapatıyor
Kredi kartı
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Türkiye'de geçim sıkıntısı her geçen gün artıyor. Alım gücü düşen vatandaş haliyle kredi kartına yöneliyor.

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"GIDA HARCAMALARI, ULAŞIM GİDERLERİ, ARTAN KİRA BEDELLERİ... KIT KANAAT GEÇİMİNİ SAĞLAYAN VATANDAŞ AY SONUNU GETİREBİLMEK İÇİN KREDİ KARTLARINA YÜKLENİYOR"


Hane halkının ay sonunu getirebilmek için kredi kartına başvurması ve harcamalarda yaşanan maliyet Türkiye Bankalar Birliği verilerine de yansıdı. Bankalar Birliği'ne göre, Temmuz'da bireysel kredisini ödeyemeyenler 78 binden 96 bine çıktı.

Kredi kartı borçları katlanıyor! Vatandaş geçimini sağlamak için borcu borçla kapatıyor - Resim : 2Bireysel kredi kartını ödeyemeyenler ise 100 binden 114 bine yükseldi. Bireysel kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemeyerek yasal takibe düşen kart sahibi sayısı 156 binden,180 bine tırmandı. Hükümetin tüketim talebini kısmak için kullanımını azaltmak istediği kredi kartı kullanım pratiklerinde de artış gözlemlendi. Yılbaşında 346 milyar liralık kredi kartlı alışveriş yapılırken, temmuzda bu rakam 497 milyar liraya çıktı.

 

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